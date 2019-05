“Si el Deportivo asciende, Martí seguiría, tiene contrato”

El candidato a la presidencia del Deportivo de La Coruña Jesús Martínez Loira visitó hoy los estudios de Deportes Cope Coruña y repasó las ideas básicas de su proyecto de cara a la Junta Extraordinaria que se celebrará el próximo 28 de mayo. A continuación, algunas de sus valoraciones:

¿Cómo han ido las reuniones con Tino Fernández y Augusto César Lendoiro? ¿Tiene su apoyo?

“Son conversaciones normales, en las que yo no les estoy pidiendo absolutamente nada, solamente que vayan conociendo el carácter de producto que yo quiero plantear. No puedo pedirle el apoyo a ninguno de los dos porque no es momento para mí de pedir el apoyo. Tino Fernández es el presidente del Deportivo y en este momento, por responsabilidad, puesto y coherencia, no puede apoyar ningún proyecto y Augusto César Lendoiro, por su propia historia, no puede apoyar a ningún candidato. Si lo consideran oportuno, llegado el momento final, pues que lo apoyen”.

¿Podía garantizar que Carmelo organizaría la plantilla fuese en Primera o Segunda?

“Sí, totalmente. Si yo fuera presidente, salvo que Carmelo quisiese irse, trataría de que la plantilla tanto en Primera como en Segunda fuese organizada por Carmelo. ¿Por qué? Sé que está generando polémica y es lógico y legítimo que haya diferencia de opiniones, pero yo considero que no hay una alternativa mejor para el Deportivo de La Coruña porque Carmelo es el director deportivo y el trabajo de configurar una plantilla no se hace de forma improvisada en un mes, sino que se hace a lo largo de todo un año y Carmelo tiene que tener en este momento perfectamente definido su línea pensada para el plan A y para el plan B. Entonces, imagínate llegar en junio y repensar todo, a improvisar, a acertar con un director deportivo... ¿qué urgencia hay? Demos continuidad a las cosas y tengamos paciencia”.

¿El Consejo de Administración de Jesús Martínez Loira tendría o no retribución?

“Ninguna. Yo creo que para este momento este modelo es el que mejor le va al Deportivo”.

¿En caso de ascenso, José Luis Martí continuaría?

“Es que tiene contrato. Si el Deportivo asciende, que es lo que todos queremos, José Luis Martí tiene contrato. ¿Entonces yo quiero que siga José Luis Martí? Claro que quiero, porque significaría que el Deportivo ha ascendido”.