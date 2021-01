El Deportivo y Adri Castro negocian la renovación

Adri Castro y el Deportivo negocian la renovación del contrato del delantero, que termina el próximo 30 de junio. La intención de ambas partes es continuar unidas varias temporadas más y la negociación tiene muchas posibilidades de terminar con éxito.

Adri es una de las grandes perlas de la cantera blanquiazul. Tiene 22 años y es un habitual en los entrenamientos del primer equipo a las órdenes de Fernando Vázquez.

La pasada campaña estuvo en el Ourense CF, donde se convirtió en uno de los mejores jugadores de su equipo y de toda la Tercera Dicvisión gallega. Disputó el play off de ascenso a Segunda B y formó parte de la selección gallega de aficionados que se proclamó campeona de España en Las Rozas, en la sede de la Federación Española.

A pesar de que no está contando con minutos en el primer equipo, son varios los clubes de Segunda B que lo tienen en agenda en este mercado de invierno. Por ahora, Adri está compitiendo con el Fabril de Juan Carlos Valerón, pero habrá que ver qué pasa durante este mes de enero

REGRESO AL TRABAJO

Adri Castro fue precisamente la gran novedad en el entrenamiento de esta mañana en el Mundo del Fútbol de Abegondo. El atacante estuvo en cuarentena y ya ha dado negativo en la prueba PCR para poder regresar al trabajo. Fue una sesión intensa para los que no fueron titulares en el encuentro de Copa del Rey ante el Alavés y de recuperación para el resto. El siguiente compromiso de los blanquiazules será el domingo a partir de las cinco y media de la tarde en el estadio Ruta de la Plata contra el Zamora. El Dépor es segundo de su subgrupo, a dos puntos del líder, Unionistas de Salamanca, que visita esta jornada al Racing de Ferrol en A Malata.