El Deportivo acudirá al mercado de fichajes en esta última semana del mes de enero. El club tiene decidido hacer movimientos en la plantilla para intentar revertir la crítica situación en la que se encuentra, con sólo dos puntos de los últimos quince y con el pase a la siguiente fase como uno de los tres primeros del subgrupo en el alambre.

El Dépor tiene una ficha libre sub 23, pero no quiere hacer sólo esa incorporación. La idea es llegar a acuerdos con algún futbolista del actual plantel para que finalice su etapa en el club y puedan cerrarse nuevas incorporaciones.

Para esa licencia sub 23, desde la Plaza de Pontevedra se han interesado en Raí, atacante brasileño de 22 años que acaba de rescindir en el Zaragoza. Como informó AS y ha confirmado Deportes COPE Coruña, es una de las opciones que está en la agenda, aunque su llegada no es sencilla. Tiene propuestas de otros conjuntos importantes de la categoría como el Ibiza o el Córdoba. Gente que lo conoce dice que se trata de un futbolista rápido, que juega por la banda izquierda preferentemente y que también podría aportar gol.

Serán días de muchas gestiones en la entidad herculina, con varios frente abiertos y tratando de cuadrar lo deportvo y lo económico. Aunque Rubén de la Barrera ha declarado públicamente su total confianza en la plantilla, la decisión está tomada y se intentarán cambiar algunos cromos en estos últimos días del mercado. Uno de ellos puede ser Nacho González, que no ha dado el nivel esperado. Los resultados no están siendo los esperados, el rendimiento de algunos jugadores deja mucho que desear y habrá cambios en el vestuario como la última bala para intentar revertir la mala temporada que está realizando el Deportivo. Son cuatro victorias, cuatro empates y tres derotas en las once jornadas que se llevan disputando hasta el momento, un bagaje muy pobre para un proyecto con el presupuesto que tiene el club.