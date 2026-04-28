El deportivismo celebra su gran día con la fiesta de las peñas en Riazor con motivo del Deportivo-Leganés

El deportivismo tiene una cita ineludible este viernes, 1 de mayo. Coincidiendo con el festivo y el crucial partido contra el Leganés a las 18:30 horas, la Federación de Peñas celebra el tradicional Día de las Peñas. Manu Fernández Manú, directivo de la federación, destaca que es una de las iniciativas más especiales para impulsar al equipo de Hidalgo en el tramo decisivo de la temporada.

Una jornada de fiesta y deportivismo

La celebración, que tendrá su epicentro en la calle Almirante Cadarso, se extenderá durante todo el día para crear una gran marea blanquiazul. "Desde primera hora de la mañana habrá eventos de todo tipo, de música, de comida y también para los chiquillos", explica Manú. La oferta gastronómica incluirá una carpa con pulpo y churrasco, además de helados y un par de 'food trucks'.

Varios grupos de música locales amenizarán la mañana para calentar motores antes del partido. Riazor ha colgado el cartel de 'no hay billetes' y solo estarán disponibles las localidades que liberen los socios. El objetivo es que la afición tiña las calles de blanquiazul para llevar en volandas al equipo. "Esperamos un éxito total", asegura el directivo de la Federación de Peñas, que confía en "sacar los 3 puntos para redondear el día".

Optimismo en la recta final

A falta de cinco jornadas para el final, Manú se muestra optimista. Considera que, tras el valioso punto obtenido en Burgos, el equipo debe centrarse en el presente. "Aquí lo que cuenta ya son los más 3 puntos", afirma con rotundidad sobre la necesidad de ganar en casa.

Fernández cree que el partido contra el Leganés es una buena oportunidad para el equipo. "La dinámica que tiene que hacer el equipo aquí en casa es lo que hizo en los últimos partidos, y demostrarle dónde estamos, recuperar la segunda plaza", señala. Confía plenamente en que la afición responderá y espera que "los jugadores y cuerpo técnico, pues, que también estén a la altura".

Un reto organizativo a contrarreloj

La organización de un evento de esta envergadura es un desafío. El mayor hándicap es la elección de la fecha, ya que los horarios de los partidos se confirman con poco margen. "Estamos trabajando últimamente a 15 días vista", revela. Esta situación convierte la coordinación con más de 30 locales de hostelería, proveedores y bandas en un "trabajo de contrarreloj, estrés total".