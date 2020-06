El Dépor vuelve a los orígenes de Vázquez

“El equipo, después del parón, empezó con una de idea de presionar más y ser más protagonistas. Nos hizo remontar partidos pero nos vuelve un poco más imprevisibles y un poco más vulnerables. Hoy (por ayer) hemos apostado por retomar por lo que nos sacó de la situación crítica que teníamos en Navidad, solidez, estar juntos y acumular gente para, a partir de ahí, ir creciendo”. Son palabras del capitán Álex Bergantiños, que fue uno de los jugadores más destacados del Deportivo en la victoria ante el Elche en el Martínez Valero.

Los refuerzos del mercado de enero dotaron a la plantilla de muchos más recursos, sobre todo ofensivos. Fernando Vázquez intentó que el equipo evolucionase hacia un bloque más atacante, esperando menos y presionando más. En las tres primeras jornadas tras el parón, el Dépor no terminó de adaptarse y encajó cinco goles. El primer punto de la filosofía Vázquez, portería a cero, no se estaba cumpliendo. El técnico ha dejado claro en varias ocasiones que no le gusta nada que el rival llegue con cierta facilidad a su portería. Ante esta situación, recurrió al planteamiento que usó en su vuelta al banquillo de Riazor: defender en campo propio con muchos jugadores y aprovechar los espacios al contraataque. El Dépor ganó y dio un importante paso hacia la permanencia: “Cuando tienes adversidades siempre refuerza mucho más. La mayoría de la plantilla hemos vivido estar 18 jornadas sin ganar o lo que vivimos el año pasado, que nos quedamos a un gol de Primera. Es duro mentalmente. La base de nos que nos sacó de ahí cuando llegó Fernando fue la solidez y el bloque”, reflexiona Bergantiños.

El entrenador, que se mostró muy satisfecho con el trabajo de los suyos en el Martínez Valero, quiere que su equipo esté preparado para jugar con varios sistemas y diferentes planteamientos pero en los inicios de partido parece que donde se encuentra más cómodo es esperando al rival en su propio campo.

La plantilla tiene hoy jornada de descanso. Mañana regresarán al trabajo en la ciudad deportiva para empezar a preparar el encuentro del sábado. A las cinco de la tarde reciben a la Ponferradina.