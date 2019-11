El Dépor valora pedir el cambio de día contra el Tenerife

El Deportivo está valorando la posibilidad de solicitar a la Liga de Fútbol Profesional el cambio del día del Dépor-Tenerife, señalado para el viernes 20 de diciembre. Al tener que jugar ese día, el equipo blanquiazul tendría que disputar el encuentro de la Copa del Rey el martes 17, coincidiendo con la celebración de la Junta Extraordinaria de Acconistas, que será ese martes a las 19 horas en Palexco. Para que pudiese ser el lunes en primera convocatoria se tendría que llegar al quorum mínimo del capital social de la entidad, algo que nunca ha ocurrido.

Desde el club quieren esperar al sorteo que se celebrará el domingo en la sede de la Real Federación Española de Fútbol. Una vez conocido el rival, se tomará la decisión defintiiva sobre si se realiza la petición.

El Consejo de Administración someterá a votación las cuentas de la pasada temporada y el presupuesto para la actual, que sufre una importante reducción por la no consecución del ascenso a Primera División el pasado mes de junio. Paco Zas y su directiva afrontarán su primera Junta en un momento deportivo muy delicado. Aún quedan partidos por delante antes de la fecha de la celebración, pero el equipo no está dando el rendimiento esperado y el Dépor actualmente es el colista de Segunda División, con sólo diez puntos. No gana desde el pasado 18 de agosto, cuando derrotó al Oviedo en Riazor en la primera jornada.

El sábado, el conjunto de Luis César se mide al Extremadura, que también está en zona de descenso. El duelo empezará a las 16 horas en el Francisco de la Hera