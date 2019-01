El Dépor sólo ha ganado uno de los últimos cinco partidos

El Deporrtivo no atraviesa un buen momento. Lo reconoce el propio entrenador, Natxo González. Los resultados de las últimas jornadas no están siendo positivos. El equipo coruñés ha ganado uno de los últimos cinco partidos. Fue contra el Zaragoza en Riazor por 3-1. Es cierto que sólo ha perdido ante el Cádiz en el Ramón de Carranza, pero la trayectoria de los blanquiazules no es la misma que en semanas precedentes. De todos modos, pese al bache, el Dépor sigue en la parte alta de la tabla. Es tercero, a dos puntos de la zona del ascenso directo y a tres del líder, el Granada.

Natxo González elude usar la palabra crisis: "Yo esas palabras no las entiendo en el fútbol. Eso es para vosotros (la prensa), que determinéis si hay crisis o no hay crisis. Lo que es verdad es que algo pasa, pero eso me ha pasado siempre. Seguro que si el Lugo hubiese llegado una vez en el segundo tiempo nos la hubiesen metido. Estamos en esa fase que en una temporada pasa. Esto es el juego".

El equipo buscará regresar a la senda de la victoria en próximo sábado en el campo del Mallorca (20:30 horas)

Resultados últimas cinco jornadas

Rayo Majadahonda 0 Deportivo 0

Deportivo 2 Numancia 2

Deportivo 3 Zaragoza 1

Cádiz 3 Deportivo 0

Deportivo 0 Lugo 0