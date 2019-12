El Dépor rectifica y ofrece Riazor al Bergantiños

El Deportivo recitifca su decisión inicial de no dejar Riazor para jugar la eliminatoria de Copa del Rey entre el Bergantiños y el Sevilla y ahora sí está dispuesto a que se juegue el encuentro en su estadio.

La sede del partido de Copa del Rey entre el Bergantiños y el Sevilla se ha convertido en un culebrón. El equipo de Caraballo, ante la negativa del la Federación Española de jugar en As Eiroas, pidió al Deportivo disputar el encuentro, el 18 de diciembre a las 18 horas, en Riazor. El club blanquiazul denegó la solicitud alegando que dañaría en exceso el estado del césped. Esto fue el pasado sábado. Pues en las últimas horas la situación ha dado un nuevo giro. La Federación también dijo no a la opción de jugar en el Sánchez Pizjuán y se puso en contacto con el Dépor para que rectificase y ofreciese Riazor. El Dépor accede y, ahora sí, no pone inconveniente en abrir su estadio. Ante este nuevo escenario, la Federación hace público un comunicado en el que da al Bergantiños cuatro opciones: la ciudad deportiva de Abegondo, Riazor, el estadio Vero Boquete de Santiago de Compostela y A Malata en Ferrol. Le da 24 horas para tomar la decisión. A falta de confirmación oficial, todo apunta a que será Riazor, la opción favorita del Bergantiñas tras el no a su campo de As Eiroas.

La buena conexión de Carballo con A Coruña y la proximidad entre ambas localidades, hace que el Bergantiños-Sevilla se vaya a disputar en Riazor casi con total seguridad.

Muchos aficionados del equipo coruñés habían mostrado su disconformidad con la decisión inicial del Consejo de Administración que preside Paco Zas de no ceder Riazor a un club de Tercera División como el Bergantiños.