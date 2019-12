Beto da Silva trabaja para mejorar y adaptarse al estilo de juego de Luis César. “Me faltaba quizá el tema táctico y correr para atrás pero estoy trabajando para jugar más. El profe ha hablado conmigo y me ha dicho que tácticamente tenga más agresividad y trabajo para demostrar que puedo dar más”, comentó en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Con respecto a los pocos minutos que ha tenido hasta ahora, el atacante señaló: “Frustrado no estoy porque el fútbol es así. No me voy a venir abajo. El míster es el que ve los más indicados. Estoy feliz aquí y si el Dépor quiere que me quede, estaré feliz y daré el máximo. Si el Dépor quiere que me vaya, me tendré que ir pero yo quiero quedarme”.

El futbolista peruano confía en superar esta delicada situación y lograr la permanencia. “Es complicado pero sé lo que vamos a sacar porque tenemos grandes jugadores. Si la gente piensa que es un milagro salvarse, los milagros también se dan”, finalizó.