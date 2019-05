El Dépor no puede fallar si quiere jugar el play off

No hay más cuentas que ganar. Si el Deportivo quiere seguir teniendo opciones reales de jugar el play off de ascenso a Primera División, necesita sumar los tres puntos ante el Mallorca en Riazor (21 horas). Los baleares son quintos, con seis puntos más que el Dépor. Los blanquiazules son séptimos, a tres del Cádiz. Ganando iguala a los gaditanos, pero seguiría por detrás por el golaveraje particular.

Martí ha convocado a toda la plantilla, incluído el lesionado Krohn-Dehli. El Dépor necesita romper que su mala racha como local. No vence en Riazor desde el 20 de enero, cuando ganó al Albacete.

El partido, como siempre, podrá seguirse a través de TIEMPO DE JUEGO CORUÑA, en el 99.9 FM y desde donde quieras en nuestra web: https://www.cope.es/directos/a-coruna