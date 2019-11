El Dépor de Luis César chuta a portería cada 41 minutos

El Deportivo sigue en caída libre. No gana desde el 18 de agosto y es colista de Segunda División con sólo diez puntos. El cambio de entrenador no ha tenido el efecto deseado y Luis César ha sumado dos puntos en cinco jornadas. Los números no acompañan y el equipo no da síntomas de reacción. Una de las estadísticas que más llaman la atención es la de disparos entre los tres palos. Desde la llegada del nuevo técnico, el Dépor se ha enfrentado a Las Palmas, Málaga, Racing de Santander, Fuenlabrada y Elche. En esos cinco encuentros tan sólo ha chutado en once ocasiones entre los tres palos, una media de uno cada 41 minutos. El rendimiento ofensivo es muy mejorable. Suma tres goles en esos compromisos. El mejor choque fue contra el Elche el pasado domingo, cuando remató cinco veces entre los tres palos.

Número de remates entre los tres palos

Las Palmas-Deportivo: 1

Deportivo-Málaga: 2

Racing de Santander-Deportivo: 2

Fuenlabrada-Deportivo: 1

Deportivo-Elche: 5

Luis César siempre habló de la necesidad de mejorar defensivamente, cortar la sangría de goles encajados como premisa básica para salir de la zona de descenso. El Dépor ha encajado diez goles en estos cinco partidos, una media de dos por duelo. Los números de remates a portería son los siguientes:

Las Palmas-Deportivo: 7

Deportivo-Málaga: 9

Racing de Santander-Deportivo: 1

Fuenlabrada-Deportivo: 1

Deportivo-Elche: 5

El nuevo inquilino del banquillo de Riazor tiene mucho trabajo por delante para revertir la mala dinámica de resultados. El sábado, ante el Extremadura en el Francisco de la Hera, nueva oportunidad de cambiar la racha.