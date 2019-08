Al Dépor le interesa Salva Ruiz

El Deportivo no pierde de vista a Salva Ruiz, tal y como venimos contando en DEPORTES COPE CORUÑA. El equipo coruñés cuenta con dos laterales izquierdos en la plantilla, Caballo y Luis Ruiz, pero no descarta incorporar a otro jugador para esa demarcación. Salva no cuenta para Marcelino y el Dépor está interesado en su cesión: "Es una buena oportunidad y un buen jugador. El mercado de los diez o doce últimos días de agosto, aunque lo quieras controlar, no puedes. De repente aparece una buena oportunidad para uno de los jugadores que está aquí y no puede decir que no radicalmente. Si tu tienes la opción de incorporar a un buen jugador, pues lo puedes hacer. Salva es un jugador interesante", admitió Carmelo del Pozo, director deportivo del club coruñés. En caso de que fructificasen las negociaciones, el que podría dejar la plantilla es Caballo, que maneja algunas propuestas.

Del Pozo repasó otros nombres importantes del mercado que cierra el próximo dos de septiembre

ROLAN

Es el futbolista que actualmente tiene la ficha más alta de la plantilla y se le busca destino para poder tener margen económico y reforzar la plantilla de Anquela. Hay conversaciones con el América de México, pero el acuerdo todavía no parece cercano: "A día de hoy, las opciones de salida no llenan las posibilidad de sacar al jugador del equipo"

CHRISTIAN SANTOS

Uno de los grandes protagonistas del estreno de liga. Marcó el gol decisivo que le dio los tres puntos al Dépor. De su futuro se ha hablado mucho este verano. El venezolano quiere quedarse. Carmelo del Pozo también cuenta con él, pero quiere que sepa que no tendrá los minutos asegurados: "¿Qué ocurrió en el verano? Que el Dépor debe de ser un conjunto. Tenemos que entender que cada jugador tendrá su momento. Si algún jugador cree que ser titular indiscutible es prioritario que ser un jugador más de la plantilla, pues nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades. Eso es que lo ha ocurrido"

RÓBER PIER

Su salida al Levante está prácticamente cerrada y sólo queda hacerla oficial. De todos modos, su marcha no implicará la llegada de otro central