El Dépor espera recuperar a Jaime

El Deportivo empieza a preparar el partido del sábado ante el San Sebastián de los Reyes con problemas en el eje de la defensa. La expulsión de Lapeña en Valdebebas ante el Real Madrid Castilla deja a Pablo Martínez como único central de la primera plantilla. Sin embargo, en el seno del conjunto blanquiazul esperan que Jaime Sánchez pueda estar disponible para Óscar Cano. El zaguero lleva tres encuentros de baja por lesión pero creen que llega al compromiso de esta semana. El otro central, Borja Granero, sí que no llegará a tiempo para el duelo del sábado en el estadio de Riazor. El valenciano se recupera de unos problemas en el gemelo de la pierna izquierda. No está teniendo suerte con las lesiones y todavía no ha debutado esta campaña.

PUERTO Y BARCIA, OPCIONES DESDE EL FILIAL

Son los dos centrales que se han estado entrenando a las órdenes de Cano. Para el viaje a Madrid, el preparador andaluz decidió no contar con ninguno de los dos. Cuando Lapeña vio la roja, Bergantiños salió al césped en el lugar de Villares y se puso como pareja de Pablo Martínez. Precisamente, Cano habló de estos dos futbolistas en la rueda de prensa del pasado viernes: “Puerto es un central más agresivo. Barcia tiene música en los pies. La posición de central es muy jodida para establecer hasta dónde puede llegar. Son chicos que siempre han estado en filiales y están poco acostumbrados a las verdaderas exigencias y lo que conlleva el hecho de defender tu área con altos niveles de estrés”.