“El Dépor cumplió todo y es el único al que se le está perjudicando”

Parece que empieza la cuenta atrás para solucionar el 'Caso Fuenlabrada' y todo lo que concierne a la temporada 2020-2021 en el fútbol profesional. El Deportivo ha iniciado la pretemporada sin saber en la categoría en la que jugará. Desde el club tienen claro que van a pelear hasta el final porque consideran que les asiste la razón. Ellos se presentaron en Riazor para disputar la última jornadas, cumplieron el protocolo de la Liga y no tuvieron ningún positivo, pero les privaron de competir en igualdad de condiciones tras suspender solo el Dépor-Fuenlabrada por el brote de coronavirus en el club madrileño. El jueves, el CSD ha convocado a la Liga y a la Federación a una reunión para pactar el calendario. Toño Armenteros, secretario del Consejo de Administración blanquiazul, considera necesaria una solución inminente: “El único club que no cometió ningún error y que cumplió a rajatabla todo es el Deportivo y es el único al que se le está perjudicando seriamente”. Y es que la confección de la plantilla está pendiente de todo este asunto. Armenteros tiene claro por dónde pasa la solución: “La solución a todo este lío pasa por la liga de 24. Es mi opinión personal. Es la única medida razonable para no perjudicar a ningún equipo. Nosotros lo hemos dicho: no queremos perjudicar a nadie, pero tampoco queremos que se nos perjudique a nosotros, sería tremendamente injusto”. En paralelo a la reunión en el CSD, el viernes termina el plazo para presentar alegaciones a la propuesta del Juez Instructor de descenso administrativo del Fuenlabrada. El Dépor presentará las suyas, aunque Armenteros destaca el contenido de las 45 páginas del pliego de cargos: “Es demoledor. Si se lee detenidamente creemos que las irregularidades son de tal calibre que debe llevar al descenso del Fuenlabrada”.

Por último, se refirió a la detención de Bergantiños, que será investigada tras una denuncia del capitán del Dépor: “Es una absoluta vergüenza, que se investigará y veremos qué motivación hubo para semejante actuación. Le requisaron el teléfono, no se lo devolvieron y tuvo que ir un familiar a por el a Madrid. Es una actuación inusual”