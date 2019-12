El Dépor es un barco a la deriva

Los números son aterradores, pero no es el único problema del Deportivo en estos momentos. El equipo sigue sin ganar y ya está a ocho puntos de la permanencia. Son 18 jornadas sin triunfos, la peor racha de su historia. Luis César, recambio de Anquela en el banquillo, acumula cuatro empates y cinco derrotas y no ha estado nunca por delante en el marcador en las nueve jornadas que lleva como entrenador. Estos son los datos de una situación crítica, con una entidad histórica, campeón de Liga, al borde del descenso a Segunda B. Y en medio de esta tormenta, silencio institucional. La plantilla confeccionada por el director deportivo, Carmelo del Pozo, no da la talla. Con el sexto tope salarial de la categoría, el equipo parece que no da para más. Del Pozo lleva en A Coruña desde mayo de 2018. En algo más de año y medio ha tenido ya cuatro entrenadores (Natxo González, José Luis Martí, Anquela y ahora Luis César). El objetivo de la pasada campaña, el ascenso a Primera, no se consiguió. En la actual, el descalabro es total y absoluto. En verano dio numerosas ruedas de prensa pero lleva meses sin comparecer públicamente. Tampoco el presidente, Paco Zas, da la cara. El máximo dirigente blanquiazul convocó a los medios de comunicación el pasado 30 de septiembre. Desde ese instante, sólo habló en la presentación de Luis César y tras un Consejo de Administración en la que se plantearon la dimisión. Salió para decir que seguía en el cargo.

La afición se mueve entre la indignación y la resignación. Una parte de Riazor pidió la dimisión de la directiva, hubo silbidos y algunos pañuelos pero otra parte de la grada estaba más en silencio, como resignados al fatal desenlace que se puede avecinar. Los auditores de las cuentas han advertido que la viabilidad del Dépor puede estar en peligro si sale del fútbol profesional. El próxima martes 17 de diciembre se celebrará la Junta de Accionistas. La directiva tendrá que rendir cuentas antes los dueños del club. Hasta ahora, nadie ha anunciado de forma pública que tiene previsto pedir el cese de los consejeros en esa reunión, ni nadie ha dicho que quiera suceder a Zas en el cargo. El actual Consejo llegó al cargo con el imprescindible apoyo de Tino Fernández. Sin sus acciones, no hubieran salido elegidos. ¿Seguirá Tino apoyando a Zas? ¿Votará a favor de las resoluciones que plantee el Consejo? ¿Sus acciones irían a la directiva actual en caso de que se plantee el cese del consejo?

El Deportivo, a nueve de diciembre, es un barco a la deriva que tiene todas las papeletas para salir de la Liga de Fútbol Profesional si no se produce un importante cambio de rumbo.