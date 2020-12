Dépor ABANCA y Leyma Coruña jugarán en la semana de Navidad

En esta semana de Navidad no todo el deporte está parado. La plantilla del Deportivo está de vacaciones hasta el próximo lunes 28, pero otros equipos del club sí tienen competición. Destaca el encuentro del Dépor ABANCA ante el todopoderoso Barcelona. Será mañana, día 22, a partir de las dos de la tarde en Abegondo. Será un duelo de gran dificultad para el cuadro que entrena Manu Sánchez, pero llega en el mejor momento de la temporada. Las blanquiazules vienen de lograr un empate en el minuto 92 en el campo del Madrid CFF y de vencer en las anteriores dos jornadas. Típico partido en donde tienen poco que perder y sí mucho que ganar.

Otro equipo del Dépor que tiene compromiso oficial es el Juvenil de División de Honor. Será el miércoles 23 a las once de la mañana en la ciudad deportiva de Abegondo contra otro conjunto coruñés, el Ural.

En baloncesto, el Leyma Coruña vuelve mañana al Palacio de los Deportes de Riazor. Tras el triunfo frente al Oviedo en la Polideportiva 2, regresa a su pista habitual para medirse al Tizona Universidad de Burgos desde las 20 horas. Vienen los jugadores de Sergio García de lograr una remontada histórica. En 27 segundos pasaron de ir perdiendo de siete puntos a ganar por dos al Oviedo. Al duelo de mañana podrán entrar 500 espectadores.

En hockey, el Liceo no jugará hasta el 2 y 3 de enero, cuando se celebre la Supercopa de España en Lloret de Mar. Los verdiblancos cerraron 2020 empatando en casa ante el Caldes (3-3), dejando el récord de victorias seguidas en doce. Siguen al frente de la OK Liga con tres puntos de ventaja sobre el Barcelona. En la Supercopa, además de los azulgrana, el Liceo tendrá como rivales al Reus y al Noia. En los próximos días se celebrará el sorteo para conocer las semifinales.