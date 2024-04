El Dépor ABANCA, ante su sueño del ascenso: "Estamos en el mejor momento"

El Dépor ABANCA está a un paso de certificar su ascenso a la máxima categoría del fútbol femenino. Este domingo a las 12:00 horas, afrontará en Riazor la penúltima jornada frente al Cacereño y una victoria le garantiza estas en la Liga F en la próxima campaña. También le bastaría con igualar el resultado que obtenga el Espanyol en el campo del líder, del Barça B. "Evidentemente es una semana diferente, donde la cabeza te va mucho también a las experiencias pasadas, a todo lo que hemos tenido que luchar tanto a nivel individual cada una en su carrera profesional como dentro de este proyecto. Me acuerdo del año pasado en Logroño. Y creo que llegamos en una situación diferente. Se respira otra cosa. Creo que era una semana donde nos teníamos también que permitir el lujo de saborearla porque sabemos que tenemos delante un objetivo súper bonito. Y lo vivimos así. Como un reto, como una momento de ganar algo importante y creo que el equipo se ha quitado mucha presión con la victoria del otro día. El enfoque emocional es otro. Y con muchas ganas de vivirlo", aseguró la entrenadora Irene Ferreras.

La responsable del banquillo blanquiazul valoró muy positivamente la victoria lograda por su equipo el pasado fin de semana, por 0-1 contra el Athletic B, después de tres encuentros sin ganar. "Veníamos de una racha complicada porque se nos estaban resistiendo los resultados. El otro día no jugamos bien al fútbol. Fue una situación en la que el equipo se tuvo que juntar y tuvo que afrontar un momento de tensión importante en la temporada. Me sentí súper orgullosa porque a veces en el fútbol hay que jugar bien y otras simplemente hay que sacar adelante las situaciones. Creo que el equipo demostró una madurez increíble. Mostró una entereza y una fortaleza mental que yo hasta ese momento no habían visto. Me fui súper contenta. No se nos olvide que tenemos dos balas, no tenemos tampoco que precipitarnos. Lo que más me está preocupando estas semanas es que la gente sea capaz de disfrutarlo. Tenemos que sentirnos fuertes. Lo hemos demostrado toda la temporada. El equipo cree en ello. Estamos en el mejor momento. Creo que va a ser un día bonito. Vamos a hacer todo lo posible por que acabe bien", apuntó.

Cacereño

El Cacereño que visitará Riazor ya ha certificado su permanencia y llegará sin objetivos al feudo herculino, pero la entrenadora blanquiazul no se fía. "Vienen salvadas y querrán disfrutar de la experiencia y ese regalo de poder jugar en Riazor con tanta gente. Es un rival al que, además, le tenemos cariño por todas las experiencias que hemos tenido que vivir con ellas en su día. Nos hicieron mejor equipo en su día".

Fiesta de las Peñas y ambiente en Riazor

"Le aporta muchas cosas muy buenas porque es el escenario idílico para conseguir algo tan importante, sobre todo por el hecho de poder compartirlo con tanta gente. Por otra parte es cierto que tenemos que poner mucho el foco en el partido, porque todo esto al final pueden ser elementos distractores porque todos nos imaginamos un final feliz por el escenario, pero es un partido que hay que jugar, que tenemos que estar concentradas y que sabemos que vamos a pasar dificultades".













