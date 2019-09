Del Pozo: “Ha sido un mercado muy complicado”

Tras el cierre del mercado de fichajes, el director deportivo Carmelo del Pozo ha comparecido en rueda de prensa para analizar la ventana de operaciones veraniegas. “Ha sido un mercado muy complicado. Lo que sé es la dificultad que hemos tenido y el agotamiento que yo y todos tenemos. Es una situación muy complicada porque, primero, este año, al ser el segundo en Segunda, tenemos menos dinero y, segundo, por la obligación, obligación en mayúsculas, que te mandaba la liga. Y no es fácil vender algo cuando tú no sabes si hay comprador. Si soy sincero, el primer día o segundo, cuando nos sentamos las tres o cuatro personas que estábamos en el club, y dijimos: 'hay que generar este dinero', yo me fui para mi casa diciendo por el que me lo había dicho: este es un 'flipao'”.

Preguntado por las declaraciones realizadas al final de Liga en las que el director deportivo hablaba de su deseo de “mantener la columna vertebral” de la temporada pasada, Del Pozo contestó: “Es una estrategia. Si yo llego aquí y digo que tengo que sacar a los cuatro jugadores, el que venga por Edu Expósito me dice de llevárselo gratis. Si yo digo que no va a salir, la negociación con Edu Expósito, dentro de las dificultades que tenía por esas circunstancias que hemos hablado de las cláusulas de cesión, etc, es imposible negociar. Tú tienes que tener algún arma que demuestre a esos clubes que no puede salir fácil. En el fondo teníamos claro cuál iba a ser el plan. Lo que había que decir es una cosa para intentar conseguir el objetivo número 1 que era un plan de viabilidad que se había marcado ya el año pasado. Ese plan se basaba en unos ajustes de plantilla, económicos y estructurales. Para sacar a esos jugadores adelante en una situación ventajosa para el club había que mostrar una cierta fortaleza de puertas hacia fuera”.

El tope salarial del Deportivo de La Coruña para la temporada 2019-2020 baja de forma notable con respecto a la campaña pasada. El director deportivo blanquiazul todavía desconoce cuál será la cifra exacta. “Si lo supiera, diría son tanto. No lo sé. El del año pasado lo sé porque cuando sale en septiembre, te lo dicen exactamente, pero tampoco soy yo tan tiquis miquis de preguntarle al director general, porque cuento con la idea de los números que tenemos, sé el arco económico en el que me puedo mover. Pero no sé si voy a ser el cuarto, el quinto o el sexto”, explicó.

Del Pozo dejó claro que el proyecto del equipo deportivista para su segunda temporada en la categoría de plata cambia de forma sustancial con respecto al del curso pasado. “Son dos proyectos distintos porque los límites salariales son distintos completamente. Tú al final tienes que hacer un ajuste hasta en estructura del club. La ventaja del primer año es que esa protección que te da la liga, te la da en un abanico mucho mayor, pero tú lógicamente si estás en un segundo año, la protección ya es mínima. Tú tienes que ajustar ese tipo de cosas”, finalizó.