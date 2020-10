El déjà vu de Sergio Egea, entrenador del Salamanca, en Riazor

El Deportivo tuvo que esperar hasta el minuto 97 para lograr el gol del triunfo contra el Salamanca en Riazor. 2-1 y tres puntos en la primera jornada de liga en Segunda División B. En la zona técnica del conjunto visitante, Sergio Egea, su entrenador, veía como se escapaba un empate que tocaba con los dedos ante el gran favorito de la categoría. Esa sensación de perder al final en la jornada inaugural del campeonato en Riazor no le era desconocida al argentino. Egea vivió su particular déjà vu en A Coruña.

Retrocedamos catorce meses. 18 de agosto de 2019, primera jornada de Segunda Divisíón, Dépor-Oviedo en Riazor. Los blanquiazules se ponen 2-0 por delante, los asturianos logran empatar y están cerca de llevarse un punto. Pero en el minuto 88, Christian Santos firma un golazo que pone en pie al público. 3-2 y triunfo coruñés. Sergio Egea estaba en el mismo sitio, en la misma área técnica, en lamentándose por ese final. “Parece que el míster tiene cruzado el campo. Parece que lo tiene maldito. Lo habíamos hablado esta semana”, comentó Uxío, que lució el brazalete de capitán del Salamanca en Riazor.

El del domingo fue un encuentro en donde otra vez el Dépor se puso por delante en el marcador, el cuadro de Egea consigue igualar y pierde en los instantes finales. Lo que le queda al cuadro gallego es no repetir la trayectoria del curso pasado, que el déjà vu sea solo el de el entrenador. Y es que el Dépor, tras imponerse al Oviedo, no volvió a ganar hasta el último choque de la primera vuelta, contra el Tenerife. El domingo, en el Vero Boquete frente el Compostela, afrontan los coruñeses la segunda jornada con la necesidad de seguir ganando y sumando puntos. La exigencia es máxima y el único objetivo es conseguir el ascenso a Segunda División.