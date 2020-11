La defensa del Deportivo se queda bajo mínimos

La victoria del Deportivo en el campo de Unionistas (0-1, gol de Héctor Hernández) tuvo una factura importante: la lesión de Derik Osede. El central tuvo que salir del césped artificial del estadio Reina Sofía en la primera parte por un problema en el tendón de Aquiles. Aunque en una primera exploración parece que no tiene una rotura completa, no se descarta que sea una parcial. “No tiene buena pinta”, indicó Fernando Vázquez al término del encuentro. Habrá que esperar a las pruebas médicas para saber el alcance exacto, pero el futbolista fue ayudado por dos compañeros a llegar al autobús para que no apoyase la pierna izquierda.

La lesión de Derik se une a las ausencias seguras de Bóveda y Salva Ruiz de cara al duelo del domingo ante el Coruxo en Riazor (12 horas). Además, habrá que ver la evolución de Borja Granero. El central estuvo toda la semana pasada con molestias en la rodilla, entró en la lista de convocados para viajar a Salamanca pero finalmente no se vistió y presenció el partido con ropa de calle.

Todo esto provoca que Fernando Vázquez tenga, en estos momentos, tan sólo tres defensas de la primera plantilla. Valín, Mujaid y Héctor Hernández. Bergantiños retrasó su posición tras la lesión de Derik, formando pareja con Mujaid, entrando Uche en el centro del campo. Vázquez puede la opción de convocar a Juan Rodríguez, central del Fabril que ha realizado la mayor parte de la pretemporada con el primer equipo.

VALÍN CUAJÓ UN BUEN PARTIDO

“Extraordinario. Estuvo impecable. Tendré que ver el vídeo pero estuvo a un nivel altísimo”. Es el análisis del técnico del partido del lateral derecho, que cerró bien su banda e incluso se incorporó al ataque con peligro en alguna ocasión. El canterano cumplió perfectamente y volverá a ser el dueño del carril derecho en el choque del domingo.