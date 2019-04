“Debemos tirar de la amplitud de plantilla y preparar la recta final”

Tras seis partidos sin ganar de forma consecutiva, el capitán Álex Bergantiños considera que no es momento de pensar en el pasado y opta por centrarse en “la recta final”. “Esto es una carrera de fondo. No podemos cambiar el pasado. Hay que preparar la recta final. Tenemos que tirar de la amplitud de plantilla y poder hacer un buen final. Quizá se generaron demasiadas expectativas, al equipo le entraron dudas y ahora a intentar no darle vueltas y centrarse en ganar en casa para cambiar la dinámica”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Carlos Fernández reapareció ante el Oviedo el pasado domingo. “Es fundamental. Marca diferencias y además, viene limpio de mente. Es un soplo de aire fresco. Esperemos que coja ritmo competitivo porque marca diferencias”, aseguró el mediocentro de la Sagrada Familia, que también considera que el regreso al rombo como sistema ayudó al equipo herculino. “El equipo se sintió más fresco, con apoyos más cercanos y jugamos más sencillo. Quizá nos faltó un poco de profundidad pero competimos bien”.

El Deportivo de La Coruña está a cuatro puntos del ascenso directo, a falta de diez jornadas. Bergantiños no hace cálculos y se centra solo en sumar los tres puntos ante el Rayo Majadahonda el sábado. “No soy muy amigo de la calculadora. Depende también de los rivales. Nos haríamos un flaco favor si miramos eso. Esta categoría da muchas oportunidades por la igualdad que hay. Pensemos primero en el partido del sábado y en lograr el ascenso directo. Y si tenemos que jugar el play off, pues otra vía para lograrlo”.