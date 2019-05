“No debemos mirar el ascenso directo, debemos ser realistas”

Pedro Sánchez fue el autor del tanto blanquiazul el pasado fin de semana en la victoria ante el Zaragoza (0-1). Es un futbolista con amplia experiencia en la categoría de plata y considera que, con cinco partidos por delante y a ocho puntos del ascenso directo, el Deportivo debe pensar únicamente en el play off. “Mi opinión es que creo que no deberíamos de mirar eso. Deberíamos ser realistas. Estamos sufriendo por intentar meternos en play off, así que vamos a ser realistas e intentar conseguir esta semana tres puntos y luego ya mirarlo de otra manera, pero hay que ser realista y ahora estamos intentando pelear por meternos en play off”, comentó.

El centrocampista valenciano deja de un lado el buen juego y considera prioritario sumar. “Al final lo que vale en esta vida es el resultado, juegues bien o mal, compitas mejor o peor, pero sobre todo sacar ese resultado, que es lo más necesitado”.

En la primera vuelta el conjunto blanquiazul cayó por 3-0 ante el Cádiz en la Tacita de Plata y este domingo el equipo coruñés regresa a un Riazor donde no gana desde el 20 de enero. “El mejor ejemplo fue anoche, el Liverpool con el Barcelona. No tenemos que fijarnos en lo que nos pasó la semana anterior ni hace cuatro meses sino centrarnos únicamente en este partido, que va a ser muy complicado, y esperemos que con nuestras armas podamos conseguir esos objetivos que son los tres puntos”, explicó Pedro Sánchez.