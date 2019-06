José Luis Martí compareció ante los medios de comunicación, poco antes de partir con sus jugadores rumbo a Málaga para disputar mañana el partido de vuelta de la primera eliminatoria de la fase de ascenso a Primera División. Pese a la ventaja de 4-2 conseguida en el partido de ida, el técnico es consciente de la dificultad que sus jugadores tienen todavía por delante. “Realismo, esa es la palabra que define lo que siente el grupo ahora mismo. Vivir la realidad, que el equipo está bien, que confía en sus posibilidades, pero que no rehuye de saber de las dificultades de que nos vamos a enfrentar a uno de los mejores equipos de la categoría. De los cuatro que estamos en el play off es el que quedó mejor clasificado”, señaló en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El entrenador deportivista está convencido de que los suyos deben buscar ampliar la diferencia y marcar. “Va a haber momentos de todo, como ya vimos en el primer partido. Nos va a tocar sufrir en momentos determinados ante un rival que va a tener mucho tiempo la posesión del balón. Debemos intentar que la pelota a nosotros nos dure mucho, intentar robársela y sobre todo aprovechar todo ese tipo de transiciones. Debemos hacer un gol, eso está más que claro, ir a buscar la portería e intentar defender lo más lejos de la nuestra”.

José Luis Martí está convencido de que deberá refrescar el once inicial que presentó el miércoles en Riazor. “Hasta esta tarde que tengamos el entrenamiento vamos a ver. Hay jugadores que no venían jugado que jugaron, otros que llevan acumulados muchos minutos. Veremos las sensaciones de los futbolistas, pero sí está claro que la experiencia me hace ver que en este tipo de partidos, con la tensión no solo física sino también mental y psicológica, es importante el hecho de darle descanso a algunos”, declaró.

El mallorquín aseguró, además, que sus futbolistas están convencidos de que todavía queda mucho trabajo por delante. “Ellos son los primeros que cuando entraron al vestuario esa es la frase que más se repitió. Nos queda mucho trabajo por delante, todavía no hemos hecho nada, tenemos que seguir peleando. Es lo primero que los propios futbolistas estuvieron hablando. Lo tienen muy claro, sabemos que las dificultades van a ser máximas pero que evidentemente llevamos una ventaja”, finalizó.