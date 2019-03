Didier Moreno espera seguir en el once

Didier Moreno fue calificado por Natxo González como el mejor jugador del Deportivo en el partido ante el Almería. Al colombiano, en su primera temporada en Europa, le está costando dar su mejor versión, en gran parte porque en la mayoría de los encuentros no ha jugado en su posición natural, en el pivote. Precisamente, ante el Almería sí ocupó esa demarcación. De cara al duelo del domingo en Oviedo, Moreno tiene el reto de mantenerse de titular: "La idea es seguir. Estamos trabajando para aportar".

Su rendimiento está siendo cuestionado por parte de la afición, críticas que el centrocampista respeta: "Están en su deber de expresar lo que sienten, con lo que hablar de injusticia o no, no voy a hacerlo. Siempre he tratado de aportar".

La plantilla se desplazará mañana a tierras asturianas para jugar el domingo a las 18 horas en el Carlos Tartiere contra el Oviedo. El Dépor está a cinco puntos del ascenso directo, por lo que su margen de error se ha reducido. Natxo González no podrá contar con Korhn-Dehli por lesión ni con Edu Expósito por sanción. El técnico recupera a Diego Caballo, que fue sancionado por ver ciclo de tarjetas, y a Carlos Fernández.