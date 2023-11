Davo: “Entiendo la frustración, pero creo que los pitos no ayudan”

Davo ha analizado hoy la situación del Deportivo de La Coruña, después de los silbidos con los que fue despedido el equipo, a raíz del empate contra Osasuna Promesas (1-1). “El público puede opinar lo que considera. Puedo entender esa frustración, pero yo creo que al final los pitos no ayudan. No sé si ellos creen que pueden ayudar para motivarnos. El equipo está trabajando bien, estamos demostrando que todos queremos ganar cada partido y al final cada uno es libre de pensar como quiera”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

El atacante mostró su confianza en el trabajo de Imanol Idiakez. “Nosotros estamos con el míster a muerte, pero también eso son cosas que al final no dependen de los jugadores. Nosotros estamos súper contentos con él. El ambiente del vestuario con el míster es bueno y va a seguir siéndolo porque trabaja muy bien. Yo creo que si el otro día en Tarazona no nos hubieran metido ese gol, no estaríamos hablando de eso. Creo que el fútbol es un poco resultadista y el día a día de nuestro trabajo y estamos súper contentos con el míster”.

Davo habló también de la falta de gol que está acusando el cuadro herculino en este inicio liguero. “Estamos haciendo todo lo posible para meter más goles. Estamos generando un montón de ocasiones, estamos tirando a puerta. Contra el Promesas creo que tiramos veintidós veces o algo así, leí por ahí o nos dijo el míster. No me acuerdo. Creo que estamos trabajando bien y la sensación del juego del equipo es buena y ahora no nos está entrando. Tendremos que trabajar más en ello y seguir ahí”, finalizó.