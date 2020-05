David Simón: "Estás corriendo por el césped, miras al cielo y dices: qué pasada"

El Deportivo de La Coruña ha continuado hoy con los entrenamientos, tras la jornada de descanso de ayer. El equipo blanquiazul sigue con las sesiones individualizadas en la ciudad deportiva de Abegondo y cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. David Simón ha analizado cómo están siendo los primeros días de trabajo. “Nosotros estamos cumpliendo todo lo que nos dice el protocolo, manteniendo las distancias, siendo responsables. Después, el virus está ahí fuera y no lo podemos controlar, pero ojalá que no pase nada. Llegamos de dos en dos, yo estoy con Vicente Gómez. Delante de mí, ves a Eneko, a Luis y una distancia de 20 metros o más. Es lo que toca ahora. Siempre te gusta estar con todos los compañeros para poder charlar, pero no se puede y es lo más normal”, declaró.

Javier Tebas habló ayer en Vamos, de Movistar, de las pocas o nulas posibilidades de contagios masivos que debería haber, a su juicio. “No puede pasar esa circunstancia. Primero, porque cuando llegue la competición a todos los jugadores que vayan a jugar un partido, 24 horas antes se les va a hacer un test. La infección es prácticamente imposible porque no están a menos de un metro, muy pocos y cara a cara menos. Hemos hecho un estudio que indica que donde menos riesgo hay es en los partidos. Y donde más riesgo, en sus casas. ¿Por qué digo que no va a pasar? Porque confío en que todo el mundo va a cumplir las normas sanitarias generales en nuestro entorno de jugadores. Si se cumplen, tendremos que llegar al inicio de la competición con muy pocos a casi ningún infectado”, señaló el presidente de la Liga de Fútbol Profesional.

David Simón entiende que puede haber riesgos extra, una vez se retome la competición. “A lo mejor es verdad que si los equipos somos responsables y mantenemos el protocolo muy rígido, seguramente habrá poco contagio, pero también puede haber otros aspectos que no podemos controlar, gente que pueda estar en el estadio, en los hoteles, los aeropuertos, pero lo que está en nuestra mano lo vamos hacer lo mejor posible. Queremos que esto empiece y ojalá que no pase nada. Yo no puedo decir lo que pasará si alguien se contagia, eso ya no lo puedo controlar, pero lo que está en nuestra mano lo haremos al cien por cien”, indicó el lateral canario.

El defensor blanquiazul confesó que siente una gran alegría de poder entrenar ya sobre el césped de Abegondo. “Es entre carga y alegría. Estás corriendo pro el césped, miras al cielo y dices: 'qué pasada'. Como dice mucha gente, no sabíamos lo felices que éramos. Es verdad que está siendo un poco duro porque llevábamos tiempo parados, pero es alegría también porque aquí tenemos unas instalaciones muy buenas, rodeadas de naturaleza y, para hacer ejercicio es espectacular”, finalizó.