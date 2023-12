David Mella: “De revulsivo estoy bien, pero ¿a quién no le gustaría ser titular?”

David Mella ha sido una de las alegrías del Deportivo de La Coruña en este año 2023 que está a punto de terminar. El canterano, todavía en edad juvenil, ha ido ganando protagonismo con el primer equipo y, junto con Yeremay, ha dado buen rendimiento en los minutos que ha tenido a las órdenes de Imanol Idiakez. Por el momento, le ha tocado más asumir el rol de revulsivo, pero ya se siente muy afortunado. “Hay que asumir lo que me pidan. Yo de revulsivo estoy bien, y estoy en el primer equipo con dieciocho años. No le puedo pedir mucho, pero a quién no le gustaría ser titular”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

De cara al mercado de invierno, el club herculino busca refuerzos, pero está justo de fichas. Si cubre la que tiene vacante Sub 23, tendría otra sénior. Mella podría ser un candidato a ocupar ese hueco. “Yo me pondría superfeliz, pero tiempo al tiempo que no tengo prisa tampoco. Y al final tengo ficha del Fabril, que ya es bastante, que estoy en edad juvenil aún, pero como todo niño, le gustaría estar con ficha del primer equipo”.

El futbolista santiagués destacó el trabajo que hace el conjunto blanquiazul en el día a día. “El equipo, aunque no lo parezca, está trabajando muy bien. Al final los resultados son engañosos porque creo que estamos dando un buen rendimiento en el campo, estamos siendo mejores. En Abegondo el trabajo que hacemos es espectacular. Entrenamos todos bien, todos los días. Por el trabajo deberíamos estar arriba del todo”.

Uno de los debates de cara al once inicial es la competabilidad de Mella y Yeremay en la titularidad. El compostelano no tiene dudas: “Al final en el Fabril y el Juvenil acabamos jugando los dos, uno en cada banda. Yo creo que, aunque yo prefiera en la izquierda, no pasa nada, que nos vemos bien los dos”.