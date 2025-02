Dava Torres, sobre su enfado viral: “Me habría gustado decir lo mismo un poco más tranquilo”

Dava Torres, capitán del Hockey Club Liceo, fue uno de los protagonistas del programa de este martes de Deportes Cope Coruña. Su imagen se ha vuelto viral en las últimas horas, a raíz del enfado que se produjo tras el partido disputado contra el Barcelona en el Palau (3-1). El jugador coruñés acudió a la zona de entrevistas, donde se encontraba el puesto de TV3. Estaba a la espera y, entonces, llegó también Pablo Álvarez, del Barça. Pese a haberse incorporado más tarde, el jugador del equipo local fue el primero en ser entrevistado. A continuación, Dava Torres comentó lo siguiente: "Estaba aquí y te dije si iba, y me dijiste que no porque vino Pablo Álvarez. ¿Esports3 es la de todos, verdad? ¿No es la del Barça? ¿Es la de todos? Pues tratamos a todos igual. Si estoy aquí de primero, me mantienes el mismo respeto que a Pablo Álvarez. No soy menos que Pablo Álvarez".

El capitán liceísta explicó esta tarde, en Deportes Cope Coruña, que no era consciente de que su enfado estaba siendo retransmitido en directo. "No pensé que estuviésemos en emisión, la verdad. No pensé en eso. Yo, con Joan, tengo una relación bastante buena porque llevamos muchos años haciendo estas entrevistas postpartido y me suele tocar a mí. Antes del partido, nos encontramos en el calentamiento y me comentó de la entrevista. Yo, cuando hicimos el grito final, voy ya para allí. Yo estaba allí y, entonces, llega Pablo con su jefe de prensa y me apartan. Me enfadé, me pareció muy mal que me sacara del lugar. A mí me habría gustado haber sido capaz de haber dicho lo mismo un poco más tranquilo. Pero las revoluciones van muy altas. Creo que ninguno de los dos estamos muy contentos con lo que pasó porque, además, se ha vuelto tan tan viral que he alucionado".

MENSAJE AL PERIODISTA

En cuanto descubrió que el momento de su enfado había sido público, Dava Torres quiso comunicarse con el periodista de TV3 para aclarar lo sucedido. "Yo ya hablé con Joan. Fue lo primero que hice. Al llegar al aeropuerto le escribí un mensaje porque ya había visto las imágenes. Y, por mucho que yo crea que puedo tener razón, no me gusta este episodio. Hablé con Joan porque yo creo que se ve que no estaba en directo, porque le digo: si esto ni va a salir. Entonces, yo pensaba que estábamos fuera. Y, cuando nos ponemos a hacer la entrevista, creo que ahí soy capaz de respirar hondo y cambio el tono. Hago un análisis de partido bastante acertado. Se nota que yo estaba pensando que era una conversación entre los dos", declaró.