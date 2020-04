Dava Torres: “Nosotros querríamos jugar, aunque sea en julio y a puerta cerrada”

La Asociación de Jugadores de Hockey emitió un comunicado en la tarde de ayer, remitido a la Federación Española de Patinaje, para informar sobre su postura con lo que pueda ser el futuro de la máxima competición en esta temporada. En el texto se explicaba que, tras una reunión con los capitanes de los equipos de OK LIGA, la Asociación se manifestaba “contraria a jugar durante el mes de julio” y menciona también “la contrariedad que implica la implantación del Play Off (con el objetivo de llenar pabellones) y el supuesto de jugar a puerta cerrada”.

Dava Torres, capitán del Liceo, explica a Deportes Cope Coruña que la posición de la plantilla verdiblanca no es la mayoritaria que recoge el citado comunicado. “Nosotros, como plantilla del Liceo, nos posicionamos como la directiva. Nosotros querríamos jugar. Tuvimos que responder una serie de preguntas. Nuestras respuestas iban todas hacia jugar sin problema, aunque fuera en julio y a puerta cerrada, porque nosotros lo que querríamos es tratar de disputar. Entendemos que es una situación extraordinaria, pero querríamos jugar los partidos, somos profesionales y creemos que tenemos que estar dispuestos para afrontar los encuentros de la manera que se pueda. Entendemos que esta no es la mejor, pero sí que puede ser la única manera”, comenta.

El jugador coruñés indica que el comunicado refleja el resultado de una votación y de lo que fue la opinión mayoritaria. “¿Qué pasó? Que dentro de todos los equipos no estamos todos de acuerdo, pero respetamos la opinión de los demás. Entonces, lo que respeta ese comunicado son las mayorías. Había una serie de equipos que sí queríamos jugar, otros que no, otros que sí en julio y otros que no. Pero el comunicado al final lo que quiere decir es que sí que jugaríamos siempre que se cumpliesen todas las normas de salud y ahí es dónde viene el problema, porque la mayoría cree que realmente nunca se van a cumplir y ahí venía un poco la contradicción. Realmente tenemos dudas de que se pueda jugar, pero estaríamos encantados desde la plantilla de poder jugarla y disputar el play off y la lucha por el título”, señala.

Dava Torres reconoce que el Liceo sería uno de los primeros perjudicados por tener que afrontar encuentros a puerta cerrada, pero entiende que la situación es extraordinaria. “A puerta cerrada, yo soy el primero que en Riazor con gente tendríamos la ventaja con respecto a otros equipos. No somos tontos, pero a la vez creo que hay que ser consecuentes. Estamos en un momento donde casi ninguna persona va a mantener su trabajo al cien por cien y todo el mundo está haciendo esfuerzos. Con lo cual el esfuerzo que nosotros tendríamos que hacer, siempre que las condiciones de salud nos las garantizasen al cien por cien, sería jugar en un pabellón frío sin gente y sin apoyo, pero al final creo que sería un mal menor y, con otros equipos, nos gustaría poder disputar los partidos y el play off”, finaliza.