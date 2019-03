Dani no pone excusas

“El fútbol es muy fácil pero es muy difícil. Hay muchas variantes que influyen en el resultado. Mucha gente lo puede achacar a la falta de eficacia o a la mala suerte pero en esta plantilla no creemos en eso. Creemos que estamos haciendo las cosas peor que antes. Cuando no te salen bien las cosas se generan dudas, y si los jugadores tenemos dudas cuesta más hacer nuestro juego”. Dani Giménez quiso analizar el mal momento que atraviesa el equipo y no quiso poner excusas ni escudarse en nada. El Dépor no está bien y el portero, uno de los capitanes, lo asume y espera que se ponga remedio y se mejoren los resultados. Desde el cuerpo técnico que lidera Natxo González, se medita la idea de volver al rombo de inicio de temporada, el dibujo con el que el vasco llegó a Riazor. Dani da las claves sobre este nuevo cambio táctico. “No buscamos una revolución, pero sí que las cosas sean más fáciles y que los jugadores tengan menos dudas”.

Otro de los aspectos que están trabajando antes de la cita del domingo en Oviedo es el mental. Por ello, la plantilla dedica la sesión de hoy a diversas actividades lúdicas: hay paintball y luego un asado en la ciudad deportiva. El arquero da los objetivos: “Limpiar la mente. Es necesario pensar en otras cosas y divertirse. En el día a día trabajamos aspectos que no estamos haciendo bien y cuando trabajas cosas que te cuestan el nivel de ansiedad es mayor. Al final, lo que queremos es no llegar al partido con dudas”.