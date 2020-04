Dani Mallo defiende anular la temporada si no se puede jugar

El fútbol español está intentando sentar las bases de la vuelta de la competición en Primera y Segunda División. AFE, LFP y RFEF buscan acuerdos para que se disputen las jornadas que faltan. Es mucho el dinero que hay en juego e incluso el Consejo Superior de Deportes, a través de Irene Lozano, está intermediando para que todo llegue a buen puerto.

La idea sería iniciar los entrenamientos a principios de mayo y la liga en el mes de junio. Dani Mallo, que además es delegado de AFE en Galicia y Asturias, está de acuerdo en intentar la vuelta del fútbol: “Es un momento que nunca se había vivido, una situación excepcional. Quiero pensar que los protocolos están bien consensuados con las autoridades sanitarias. El fútbol no es lo prioritario pero sí es una vía de escape. Si puede ayudar y se cumplen todas las normativas sanitarias, bienvenido sea”. El actual entrenador del porteros en las categorías inferiores de Deportivo sí tiene clara su opinión en caso de que no se pudiese reanudarse la competición: “La única solución justa es anular la temporada. Cualquier otra puede perjudicar a un equipo o beneficiar a otra. Si no se puede reanudar, anular la competición sería lo único que se podría hacer”.

Dani Mallo reparte su tiempo, además de con su familia, como delegado de AFE, técnico de porteros de la base blanquiazul, en el Ayuntamiento de Cambre y como voluntario de la Cruz Roja. Actividades no le faltan: “Soy voluntario de salvamento marítimos de la cruz roja desde hace más de un año. Intentamos colaborar con el equipo de tierra. Le haces la compra a gente de riesgo, llevarla con el mínimo contacto. Tengo compañeros que han colaborado en la creación de los albergues. La ayuda de la Cruz Roja es muy grande”.