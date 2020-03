Dani Giménez mejora de su pubalgia y seguirá en la portería del Deportivo

Dani Giménez evoluciona bien de sus problemas de pubis. El portero del Deportivo lleva semanas sin poder entrenarse con normalidad y está jugando con molestias. Incluso ha habido partidos en los que se ha podido ver la imagen de un compañero sacando de puerta para evitar que el arquero deba hacer ese esfuerzo. La lesión va evolucionando de forma favorable y cada vez se encuentra mejor: “Estoy mejor. Aún tengo un poco de dolor en los golpeos, pero es un dolor aguantable. No es como en partidos que pasé que sufrí demasiado. En portería, en la movilidad, ya es otra historia. Molesta pero se puede competir. Poco a poco parece que avanza en la dirección correcta”.

Dani apenas salta al césped durante la semana. Hace trabajo de fisioterapia y prevención para que la lesión no vaya a más y pueda seguir estando en el once titular de Fernando Vázquez. El Dépor, tras tres jornadas sin ganar, afronta el duelo del sábado en el estadio Juegos del Mediterráno ante el Almería con la idea de regresar a la senda del triunfo. El técnico recuperará a Gaku, ausente ante el Lugo por sanción. También podría recibir el alta médica Salva Ruiz.

TRABAJO EN LOS DESPACHOS

Quedan once días para que el club pueda cerrar un sustituto para Somma. El central italiano se perderá lo que resta de temporada por una grave lesión en la rodilla derecha y el Dépor rastrea el mercado español para encontrar un jugador que pueda reforzar la plantilla blanquiazul. Quieren a Óscar Duarte, del Levante, pero el jugador no quiere terminar el curso en Riazor. En la Plaza de Pontevedra siguen trabajando pero no es una operación sencilla y hay opciones de que finalmente no se incorpore a ningún jugador. La posibilidad de acudir al mercado de jugadores en paro no la contemplan en este momento porque sería alguien fuera de forma y necesitaría tiempo para tener ritmo competitivo.