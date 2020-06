Dani Giménez: “La Liga debe empezar sabiendo las normas. Si no, los equipos deberían plantarse”

Dani Giménez, uno de los capitanes del Deportivo de La Coruña, ve necesario conocer antes del partido ante el Sporting de Gijón todas las normas de la competición y qué es lo que podría ocurrir en el caso de que la Liga tuviese un nuevo parón. “Supongo que estarán esperando hasta el último momento, pero la Liga debe empezar sabiendo las normas. Si no, los equipos deberían plantarse. Realmente no se está hablando demasiado de ese tema, porque entiendo que quien dirige la liga es listo en ese sentido. No da puntada sin hilo. Creo que esto lo tiene preparado. No sé si con todos los equipos, pero con la mayoría habrá hablado y tendrá un borrador que perfeccionará esta semana”, señaló el guardameta.

El vigués confía en que en los próximos días se aclaren esos supuestos. “Espero que antes del primer partido, tengamos claro qué pasaría si se tuviera que cortar otra vez la competición porque no puedes empezar una competición sin tener claras las normas. Creo que es importante que los clubes y los jugadores tengamos claro a qué atenernos. ¿Quién bajaría en caso de no haber jugado todos contra todos? ¿Qué jornada se tomaría como referencia? Eso hay que tenerlo clarísimo porque es muy importante”.

Dani Giménez se pronunció también sobre la polémica del público en los estadios: “A veces hay la sensación de que estamos apurando demasiado, pero los datos, que evidentemente son siempre desastrosos, pero están mejorando mucho. Dentro de priorizando la salud, es posible que se pueda jugar con público. Y en todos los campos. Lo que no podemos hacer es unos sí y otros no. Esto es una competición y hay que jugar en igualdad, pero si se puede, los jugadores, bienvenido sea porque al final eso es fútbol. Estamos viendo los partidos en Alemania y se juega a otra cosa, los ritmos del partido cambian. Si se puede jugar con público, bienvenido sea”.