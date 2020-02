Dani Giménez estará 'entre algodones' toda la semana

Dani Giménez lleva varios días con molestias físicas. El portero del Deportivo apenas se entrenó la semana pasada y durante el partido contra Las Palmas fue evidente que no estaba al cien por cien. No sacaba de puerta y cuando paraba algún balón lo ponía en juego con un pase corto o con la mano si quería hacerlo más largo. Evitó en la medida de lo posible realizar golpeos. De hecho, en alguna ocasión que no le quedó más remedio se vio claramente que le producía dolor.

La plantilla tiene hoy jornada de descanso y regresará mañana al trabajo. La idea es que Dani no salte al césped los primeros días para intentar recuperarse lo máximo posible de la lesión que arrastra. A finales de semana se comprobará cómo evoluciona para ver si puede probarse, porque la intención es que pueda jugar el domingo frente al Alcorcón en Santo Domingo (12:00 horas). Desde su llegada al Deportivo la pasada temporada, Dani Giménez se ha convertido en titular indiscutible para todos los entrenadores que se han sentado en el banquillo.

PENDIENTES DE JOVANOVIC

Si finalmente no pudiese estar a disposición del técnico, podría producirse el debut de Jovanovic. El meta serbio fue fichado el último día del mercado de fichajes. El Levante pidió el regreso de Koke Vegas y el Dépor aceptó al poder incorporar a Jovanovic, que llega cedido del Huesca. Se espera que mañana ya pueda estar a las órdenes de Vázquez. El que ya ha conocido a sus nuevos compañeros es Keko Gontán, extremo que viene del Málaga y que ha firmado por lo que resta de temporada y dos más.