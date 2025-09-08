Dani Barcia da la razón al Deportivo

Dani Barcia fue el gran protagonista de la victoria del Deportivo ante el Sporting de Gijón en Riazor, la primera en casa de la temporada. El central firmó un golazo en el minuto 88 para dar tres importantes puntos a su equipo, que quiere estar en la parte alta de la tabla y que, para ello, debe hacer de su estadio un fortín

Fue un tanto especial.

APUESTA CLARA DEL CLUB

Además del gol, la actuación de Barcia fue más que notable. Con solo 22 años, es el central del presente y del futuro del club. Desde el Deportivo siempre han apostado por él. Este curso, por ejemplo, no se ha fichado a ningún central zurdo. Aunque jugadores como Loureiro o incluso Escudero se puedan adaptar a esa posición, el único zaguero específico en esa zona es Barcia. Durante la pretemporada, Hidalgo le dio su confianza desde el primer día. Venía de terminar la pasada campaña lesionado y disputó muchos minutos en pretemporada para afinar su puesta a punto. El jugador quiere darle la razón al club y al entrenador

La pasada campaña pasó algo similar. Cuando se planteó la opción de fichar otro central, se tomó la decisión de no hacerlo por, entre otros motivos, porque querían que Barcia creciese a la par del equipo en su estreno en el fútbol profesional.

CANTERANO CAMPEÓN

Dani es un producto de la cantera de Abegondo. Formó parte del equipo juvenil que fue campeón de España, un equipo el que también estaban Mella y Yeremay. De gran salida de balón, Barcia sigue creciendo y desde el club siempre han mostrado su confianza en su nivel