Dani Barcia y el buen inicio liguero del Deportivo: “La forma de trabajar es distinta”

Dani Barcia está siendo un fijo en el once inicial para Antonio Hidalgo. En su comparecencia de este miércoles, el central habló sobre el buen arranque liguero del Deportivo de La Coruña. “La forma de trabajar es distinta y los jugadores, también hicimos bastantes fichajes. Quieras o no, los entrenamientos son diferentes y eso nos vino bien. Cada uno complementa a su compañero y estamos haciendo un buen trabajo cada semana y tenemos que seguir así”, declaró en la sala de prensa de la ciudad deportiva de Abegondo.

Con respecto al método de trabajo del técnico blanquiazul, el futbolista de Cambre explicó: “Es distinto a los otros entrenadores cada uno tiene lo suyo, pero estamos contentos con él, estamos trabajando. Él es intenso y nosotros tenemos que hacer lo que nos pide para que nos salgan bien los partidos”.

relación familiar con miguel loureiro

En los últimos encuentros, Barcia ha compartido el eje de la zaga con el recién llegado Miguel Loureiro. "Somos casi familia. Con él me llevo muy bien, casi de la misma aldea. Nuestros padres se conocen bastante bien y, por tipo de juego, también nos compenetramos bastante bien. Nos está dando mucho. Nuestras abuelas eran primas o algo así. Entonces tenemos un poco de relación. Y el año pasado en nuestra aldea ya nos cruzamos algunas veces. No teníamos tanta relación como ahora, pero muy bien con él y muy buena persona", reveló.