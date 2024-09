Damián Ramos, ciclista coruñés tras su medalla de bronce en París: “Estoy como un niño con zapatos nuevos”

Damián Ramos fue el protagonista de Deportes Cope Coruña este jueves, tras conseguir el miércoles su primera medalla en unos Juegos Paralímpicos. Se colgó el bronce en la contrarreloj C4 (deportistas con discapacidad física o parálisis cerebral moderada). “Os aseguro que estoy como un niño con zapatos nuevos, es una maravilla. Sobre todo la ilusión que te hace, cumplir un sueño y la materialización de todo un trabajo. Supersatisfecho y una sensación de bienestar suprema. Además, tuve la fortuna de que mis familiares pudieron acercarse a verlo y poder llegar a meta y poder abrazarlos eso vale por dos, es un recuerdo imborrable”.

El oleirense estuvo cerca de participar en Juegos Olímpicos de Londres 2012 en piragüismo. Posteriormente, en 2014, sufrió una grave caída en los Picos de Europa en una competición de montaña, por la que perdió la movilidad en el tobillo derecho. “No cabe duda de que ningún camino es de rosas y el mío ni mucho menos lo ha sido, pero el deporte siempre ha formado parte de mi vida. De la misma manera que me lavo los dientes todos los días, hago deporte todos los días, y lo haré toda mi vida, porque forma parte de mi estilo de vida. La piragua en su momento me dio mucha felicidad, estuve muy cerquita de esos Juegos (Londres 2012). Pero luego la bicicleta fue mi mecanismo de rehabilitación y encontré ahí que esto también me gustaba y que lo podía practicar como un estilo de vida. Siempre sin perder el punto de vista de que el deporte forma parte de mi vida y disfruto cada día haciendo el entrenamiento. El objetivo no solo puede ser llegar aquí o conseguir una medalla. Tienes que ir disfrutando poco a poco del camino, porque si no se hace muy duro”.

De la misma manera que me lavo los dientes todos los días, hago deporte todos los días, y lo haré toda mi vida" Damián Ramos Deportista paralímpico coruñés

Este viernes, la prueba en ruta

“Me gustaría tenerlo tan claro como estaba con tanta decisión con la que salí en la crono, pero es verdad que en la ruta aquí en los Juegos, por el número de pruebas que tenemos, me mezclan con la categoría superior, es la que tiene menos discapacidad que yo. Entonces, compito con gente que tiene algo de ventaja sobre mí. Esto es un poco la injusticia del deporte paralímpico. Y entonces, las posibilidades bajan”, explicó Damián Ramos, en Deportes Cope Coruña.