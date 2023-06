Damián, aficionado del Deportivo con entrada para Castellón: “Esto es una cuestión de fe”

Decenas de aficionados del Deportivo de La Coruña hicieron cola durante la noche en la Oficina de Atención al Socio y al Accionista del estadio de Riazor para hacerse con una de las 158 entradas gestionadas por el club para el partido de vuelta contra el Castellón de este domingo a las 18:00 horas. Damián fue uno de ellos. Llegó ya a las ocho de la tarde del martes y estuvo anoche en El Partidazo, con Juanma Castaño y en el micrófono de Pepe Torrente. “Pensabamos que ya iba a haber gente a esas horas o que se iban a ir acercando. Pero la gente está empezando a llegar ahora (en torno a las 00:30) e imaginamos que van a empezar a llegar más sobre las dos, tres o cuatro de la mañana”, señaló el seguidor blanquiazul, que adquirió su billete de avión antes de conocer el resultado de la ida. “Básicamente nos calentamos el miércoles pasado sin saber el resultado de la ida y dijimos 'cogemos los vuelos, el apartamento' y ahora aquí estamos. Hemos ganado 1-0 y a ver lo que sale. Sinceramente, viendo los resultados fuera de casa se nos puede complicar un poco, pero es cuestión de fe”.









Damián aseguraba, además, que no esperaba pegar ojo durante la noche. “Dormir seguro que no, porque no vaya a ser que me quiten el sitio. Estamos apalancados con las sillas, bebida, comida y de todo”, explicó.