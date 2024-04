¿Cuántos puntos hacen falta para el ascenso directo del Deportivo?

El Deportivo de La Coruña lidera el Grupo 1 de la Primera RFEF, con 58 puntos, a falta de ocho jornadas para el final de Liga. Con solamente uno menos está el Barça Atlètic, en la segunda plaza. Y el tercero en la lucha por el ascenso directo es el Nàstic de Tarragona, con 54, es decir, a cuatro de la cabeza.

Con veinticuatro puntos por disputarse, la gran pregunta es la de los números que tiene que hacer el equipo entrenado por Imanol Idiakez para lograr el sueño del regreso al fútbol profesional. La temporada pasada, el Racing de Ferrol subió a Segunda División de forma directa con 75 puntos. En la segunda posición se quedó el Alcorcón con 74. Para igualar la cifra del club departamental, el equipo herculino tendría que ganar cinco de los ocho encuentros que restan, empatar dos y perder uno. También podría superar esa cantidad, con seis victorias y dos derrotas, ya que seis encuentros ganados lo dejarían al final de Liga con un total de 76 puntos.

En la campaña 2021/2022, la segunda vuelta del Racing de Santander había sido para enmarcar y el equipo cántabro celebró su ascenso con un total de 82 puntos. Fueron números que rompieron con todas las previsiones. El entrenador del Dépor en aquella campaña, Borja Jiménez, calculaba en el mes de noviembre de 2021 que el ascenso podía rondar los setenta puntos. "No te lo voy a decir porque igual luego me quedo corto o llegamos a esos puntos y no nos da. Pero yo sí que creo que, por lo igualada que está siendo, todo lo que sea llegar cercano a 70. En ese margen entre sesenta y muchos o setenta y tantos, ahí van a estar un poco las cuentas", declaró.



El Deportivo de La Coruña todavía está a tiempo de igualar los 82 puntos sumados por el Racing de Santander en este curso. Para lograrlo, debe conseguir un pleno en los ocho enfrentamientos que restan y sumar los veinticuatro puntos en juego.

Menos puntos en el Grupo 2

Las cifras del ascenso directo en el Grupo 2 han sido menores en los dos últimos cursos. En la temporada 2022/2023 subió el Amorebieta, con 69 puntos, y en la 21/22, consiguió ese objetivo el Andorra, con 71.