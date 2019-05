“Cuando estás pendiente del resto y no de ti, la cagas”

Quique González igualó ante el Cádiz su mejor cifra goleadora en Segunda División, con 16 tantos. A nivel individual, se siente feliz pero espera confirmarlo con el ascenso del equipo coruñés al final de temporada. “A nivel individual uno quiere hacer lo mejor posible su fútbol y, para hacer goles, hay que hacer otras muchas cosas para luego tener esa recompensa. Como estés focalizado solo en el gol, eso es presión, eso es equivocarte porque cuando uno trabaja bien durante la semana y hace las cosas que tiene que hacer, el gol llega”, comentó el vallisoletano.

Tras la victoria del Málaga del lunes, el conjunto blanquiazul está de nuevo fuera de la zona de play off. Quedan cuatro partidos por delante y el atacante considera que en el vestuario deben pensar únicamente en los tres puntos en juego contra el Lugo. “Cuando estás pendiente del resto y no estás pendiente de ti, al final la cagas. Centrarse en uno mismo, sabemos que somos buenos, sabemos que haciendo las cosas bien estamos cerca de ganar y también sabemos que es muy difícil ganarnos y, a partir de ahí, a ver lo que hacen los rivales”, señaló.

El cuadro herculino juega de nuevo a domicilio, donde encadena dos victorias consecutivas. En Riazor, en cambio, no vence desde el pasado 20 de enero. “Yo con Osasuna el año pasado no ganaba en casa prácticamente y fuera de casa hicimos números de play off en la segunda vuelta. Y este año fíjate como están en casa, esto es el fútbol. Obviamente queremos ganar todos los partidos, queremos ganar en casa con nuestra afición para que disfruten, pero sobre todo ganar juguemos donde juguemos”, declaró.