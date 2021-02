¿Cuándo empezó la crisis del Deportivo?

El Deportivo perdió ante el Racing de Ferrol 1-0 en A Malata y el descenso sobrevuela sobre Riazor. El equipo coruñés tiene sólo dos puntos más que el séptimo clasificado, una posición que te condena a un primer descenso y a pelear por no bajar a Tercera en la segunda fase.

Los blanquiazules viven una crisis que no termina. Los números son pésimos. En toda una vuelta sólo ha logrado ganar un partido. Desde el triunfo ante el Racing en Riazor y hasta la derrota en A Malata, han pasado nueve jornadas y han conseguido una victoria, frente al Guijuelo en casa. El resto,tres empates y cinco derrotas. En esos encuentros, el Dépor sumó tres goles a favor y nueve en contra. El escaso bagaje ofensivo indica el gran problema del equipo y explica parte de la crítica situación que pasa actualmente. Son ocho tantos, una cifra ridícula para pensar en obtener nada. Antes, fueron 14 puntos de 18 posibles, con cinco goles a favor y uno en contra

El cese de Fernando Vázquez no tuvo efecto y Rubén de la Barrera no ha hecho reaccionar a un equipo que se despeña en la tabla y que su primer objetivo, meterse entre los tres primeros, parece inalcanzable. “Se ha complicado mucho por no decir que era la última bala. El primer objetivo se ha complicado mucho, por no decir que está imposible, y ahora me centro en preparar de la mejor manera el partido contra el Pontevedra”, indicó el técnico tras caer en Ferrol

TRES PARTIDOS

El primero será ante el Pontevedra, que ocupa la séptima plaza, a dos puntos del Dépor. Una nueva derrota en Riazor colocará a los coruñeses muy cerca del abismo, mientras que un triunfo haría dar un gran paso para evitar un primer descenso. Este fin de semana no hay competición. Quedan tres jornadas, Pontevedra, Celta B y Zamora, donde el equipo tiene que intentar salvar el primer corte para, al menos, seguir con opciones de jugar la próxima temporada en la Primera División de la Federación y mantenerse a un escalón del fútbol profesional.