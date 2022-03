Cronología de la caída del Deportivo

El Deportivo caminaba con paso firma hacia el ascenso pero ha entrado en una crisis que ha provocado que el Racing de Santander esté con seis puntos de ventaja y el golaveraje particular a falta de diez partidos. Sólo una victoria en siete jornadas, con el desplome de Badajoz, donde los blanquiazules completaron una pésima actuación, siendo superados totalmente por el rival.

¿Cómo ha sido esta caída libre? Repasamos la crisis blanquiazul

DERROTAS ANTE EL REAL UNIÓN Y SD LOGROÑÉS

Dos tropiezos marcados por errores en las dos áreas. El Dépor mereció ganar ambos encuentros, sobre todo el de Las Gaunas, pero la falta de efectividad y fallos defensivos provocaron el cero de seis. El equipo seguía líder. No dio la sensación de que fuese a entrar en crisis. Se mantenían las señas de identidad pero con la necesidad de corregir los detalles que desnivelaron los encuentros

EL RACING, PUNTO DE INFLEXIÓN

“Ese coñazo de partido”, tal y como lo definió Borja Jiménez, se empezó a perder mucho antes del pitido inicial. En concreto, el día en que se aplazó por tres casos COVID en los cántabros. El Dépor hubiese llegado en un gran momento y ahora acumulaba dos derrotas seguidas. El partido se jugó a lo que quisieron los visitantes. En la primera incluso le discutió la posesión al Dépor. En la segunda, ya con 0-1, le metió cloroformo al duelo a través de parones e interrupciones. Se llevaron tres puntos de Riazor, el golaveraje particular y las dudas instaladas en su máximo rival. Por primera vez en muchos meses, el Dépor no daba la sensación de ser el 'capo' de la competición. Un detalle: el gol lo hizo Iñigo Sainz Maza a pase de Cedric, los dos futbolistas que eran positivos en su día y que no hubiesen podido jugar.

CALAHORRA, VICTORIA SIN BRILLO

Ganó 2-1, pero siguió dando muestras de que algo había empezado a fallar. No gobernó el partido como antes, se notaron las dudas en los jugadores. El fútbol no era el de semanas anteriores. “En la primera parte nos ha costado. No hemos estado precisos pero luego en la segunda, quizá desde el minuto 30 de la primera, el equipo se ha ido encontrando un poquito más fiable en los pases, que era lo que necesitábamos”, indicó Borja Jiménez

SANSE Y RACING DE FERROL, PÉRDIDA DE IDENTIDAD

Duelos parejos, dos empates a cero justos por el juego visto en Matapiñonera y Riazor. Se puede argumentar que el Dépor pudo ganar porque hizo ocasiones más claras que el Sanse y no le pitaron un claro penalti frente al Racing. Es cierto, pero el análisis del juego indica que el cuadro coruñés no dominó la situación como, por ejemplo, ante la SD Logroñés, sobre todo en la primera parte, por poner un caso de derrota pero buenas sensaciones. El equipo bajaba su rendimiento. Sólo una victoria en seis jornadas y la sensación de ir a peor.

BADAJOZ, EL DESPLOME

Superados de principio a fin. 3-0, la derrota más abultada, con sensaciones de equipo caído por primera vez en la temporada. Nada que rescatar de los noventa minutos.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Lo que empezaron siendo tropiezos por falta de efectividad en las áreas, continuó con la derrota ante el Racing que provocó las dudas y la pérdida de identidad del grupo y ha seguido con el desplome de Badajoz, donde el Dépor fue un equipo caído, sin alma y superado en todo por el contrario. Lo que busca el vestuario y el club es que sea el punto de inflexión, el tocar fondo para volver a ir hacia arriba.