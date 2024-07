Críticas desde Vigo a Rafael Louzán por Riazor y el Mundial 2030

Después de que Rafael Louzán confirmase el miércoles en Deportes Cope Coruña que Riazor será una de las sedes del Mundial 2030, llegan críticas desde el Ayuntamiento de Vigo por las palabras del presidente de la Real Federación Galega de Fútbol en el estadio de Riazor el viernes pasado. El también vicepresidente de la RFEF explicó que había “una puntuación que habrá que respetar”. “En este momento aunque sea por una diferencia pequeña, tenemos a Riazor dentro y está la posibilidad de la incorporación de Vigo y de Valencia. Reúnen condiciones para ello, pero hay unos baremos y esos baremos son los que de alguna manera marcan la puntuación de cada una de las ciudades. Este es un proyecto de las ciudad y las ciudades son las que tienen que garantizar precisamente lo que en ese dossier que se les entregó con plazos, con tiempo y demás, son las que tienen que garantizar todo tipo de cuestiones, inversiones y demás. Por lo tanto este es un proyecto claramente de las ciudades", declaró Rafael Louzán.

Esta mañana le ha contestado así Javier Pardo, teniente alcalde y concejal delegado del área de Fomento y Servicios del Ayuntamiento de Vigo: “Es de una extrema gravedad lo dicho por Rafael Louzán. Es intolerable. El presidente de la Federación Gallega se va a Riazor a decir que Balaídos se queda fuera del Mundial. Esta actitud es intolerable. ¿Cómo es posible que hable de puntuaciones de sede para el Mundial cuando aún no son públicas y a nosotros, a Vigo, no se le ha comunicado nada? ¿Es que realmente Rafael Louzán se deja llevar por su 'antiviguismo'? Esta ciudad no le tolera ese insulto”.

Previamente, el concejal de deportes Manel Fernández también se había pronunciado con críticas hacia el presidente de la Real Federación Galega de Fútbol. “Queremos que Louzán explique los criterios de puntuación de las sedes y queremos saber si en la valoración se infravaloró a Vigo. A nosotros la Federación todavía no nos ha dicho nada. No entendemos y no se explica cómo Louzán hace pública una puntuación que nosotros desconocemos. Ni sabemos si está autorizado para poder hacerlas públicas. Si lo está, que explique los criterios porque empezamos a sospechar que Vigo no le agrada. Vigo seguirá trabajando para ser sede en el Mundial de 2030”.