La crisis del Deportivo se traslada del césped a los despachos

El Deportivo vive una crisis económica, deportiva e institucional. La temporada del equipo es pésima, los resultados no llegan y la crisis está pasando del terreno de juego a los despachos. Tal y como contamos en EL TERTULIÓN de TIEMPO DE JUEGO, el Consejo de Administración que preside Fernando Vidal está viviendo sus últimos días al frente de la entidad coruñesa. El presidente de ABANCA, Juan Carlos Escotet, anunció la semana pasada cambios inminentes con el objetivo de “profesionalizar” el club, cambios que afectarán a todos los estamentos.

El Deportivo hizo un proyecto con el único objetivo de regresar al fútbol profesional. La plantilla costó alrededor de cinco millones de euros, a una distancia sideral de sus rivales. Por poner un ejemplo, el actual líder del subgrupo, Unionistas, formó el equipo con 350.000 euros de presupuesto. Los blanquiazules acumulan siete jornadas sin ganar (más de la mitad del campeonato) y no sabe lo que es una victoria en 2021. El domingo perdieron en O Vao ante el Coruxo por 2-0 en otro mal encuentro. El cambio de entrenador no ha tenido efecto. Rubén de la Barrera empeora los números de Fernando Vázquez. Suma dos puntos de doce posibles. Ni un triunfo ni un gol a favor durante este año. Con siete tantos, es el peor ataque del subgrupo y uno de los menos efectivos de los 102 conjuntos que forman la Segunda División B. La clasificación para seguir optando al ascenso en la segunda fase es, en estos momentos, un objetivo muy lejano. El Dépor es quinto con 17 puntos. El Celta B, que ganó en Riazor, tiene un punto más y dos partidos menos. Incluso hay preocupación por quedar entre el séptimo y el décimo, que provocaría ya un primer descenso a la Segunda División de la RFEF y pasar a pelear por no bajar a Tercera. Una ruina, un ridículo sin precedentes.

Con este caldo de cultivo, ABANCA cogerá las riendas y seguirá nombrando personas de su confianza. La etapa de Fernando Vidal como presidente y de los consejeros Toño Armenteros, Ricardo González, Federico Poncet, José Luis Queijeiro, Manuel Vázquez y Argimiro Vázquez Guillén toca a su fin. Los malos resultados en el césped han sido los detonantes de su salida tras poco más de un año en el cargo.