La crisis del Dépor no tiene fin

La crisis del Deportivo parece no tener fin. El equipo es colista, no gana desde el 18 de agosto, está a cinco puntos de la permanencia y cada partido las sensaciones son peores. El cambio de entrenador, de Anquela a Luis César, no ha funcionado y el nuevo técnico sólo ha sumado dos puntos en seis jornadas. La situación es delicada y la afición ha estallado. Han aparecido pintadas en el estadio de Riazor pidiendo la dimisión del Consejo de Administración que preside Paco Zas y del director deportivo Carmelo del Pozo. Hay convocada una manifestación el viernes a las 20 horas enfrente a la sede del club en la Plaza de Pontevedra. Desde la entidad, el silencio es total y no ha convocada ninguna rueda de prensa para dar alguna explicación ante el descalabro que está sufriendo el club. Un descenso a Segunda B pondría a uno de los ocho campeones de Liga el borde del precipicio.

El vestuario está muy tocado. Las cosas no salen y nadie estaba preparado para este escenario.

Eneko Bóveda entiende el cabreo de la gente pero pide un poco de cordura: “Se va de madre pero no sólo aquí Se ha salido de madre y ahora toca aquí, luego a nuestros vecinos y luego a los que están un poco más lejos. Muchas veces estas cosas no sé hasta donde sí, hasta donde no… hasta donde los sentimientos justifican las reacciones. Una especie de escrache a una persona porque no le salen las cosas…muchas veces se habla de proporcionalidad. Es la pregunta que uno se debe hacer, si la respuesta está siendo proporcional a los hechos”.

REVOLUCIÓN LUIS CÉSAR

Ante este panorama, Luis César tiene la idea de hacer grandes cambios en el once titular. Incluso puede haber cambio de dibujo, y no se descarta que se pueda pasar a jugar con tres centrales. El preparador gallego reconoce que lo que ha hecho no ha funcionado y que necesita un cambio radical para intentar revertir la dinámica y salir del descenso.