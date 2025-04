Cris Martínez deja temporalmente el fútbol por su embarazo: "Desde la grada animaré con doble corazón"

La deportivista Cris Martínez ha compartido con la afición del Dépor Abanca su embarazo y ha anunciado que, por lo tanto, no podrá seguir compitiendo con el club blanquiazul en los próximos meses.

"Queridos deportivistas, con una mezcla de emoción y felicidad, quiero compartir con todos vosotros la noticia más importante de mi vida. Pronto seremos uno más en la familia deportivista. Este nuevo capítulo me llevará a alejarme temporalmente de los terrenos de juego. Aunque no podré disputar minutos en los partidos, mi apoyo será incondicional. Desde la grada ahora animaré con doble corazón, deseando que juntas alcancemos los objetivos que nos hemos propuesto. Este es un momento de felicidad que quiero compartir con vosotros, para agradeceros todo el cariño que me habéis dado. Y al club, por todo el apoyo que he recibido desde el primer momento".

en todas las temporadas del dépor abanca

La defensora y capitana deportivista se convirtió en marzo del curso pasado en la primera futbolista de la historia del Dépor ABANCA en alcanzar los 200 partidos oficiales con la camiseta blanquiazul. Milita en las filas del club herculino desde su primera temporada, en la 2016/2017.