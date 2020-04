Cris: “Si los chicos juegan, ¿por qué no nosotras?”

“Si los chicos de Primera División juegan, ¿por qué no nosotras? Es una forma de tratarnos con respeto y darnos la importancia que tenemos y que necesitamos. Si se retoman las competiciones en otras categorías deberíamos hacerlo nosotras. Entiendo que es una decisión complicada y difícil de tomar”. Es la reflexión de Cris, jugadora del Dépor ABANCA. En unos días donde se habla tanto de la vuelta a los entrenamientos de las plantillas masculinas, de protocolos, de jugar lo que resta de liga... en el fútbol femenino se da por hecho que se va a suspender la competición y que no habrá más partidos este curso. Por ello, algunas voces reclaman que se intente también volver en la Liga Iberdrola. Y es que a Cris, pese a conocer las dificultades, sí le gustaría competir: “Lo estás haciendo bien y queda el tramo final que es el más bonito y se acaba todo y no se sabe si se podrá terminar. Te da un poco de rabia por no poder ponerla la guinda al pastel pero muy contenta con lo que hemos conseguido”.

El otro tema de debate alrededor del Dépor ABANCA son las salidas y los cambios que tendrá la plantilla blanquiazul. Misa y María Méndez no seguirán, Nuria Rábano y Tere Abelleira no tienen clara su continuidad, mientras que la buena noticia es que Manu Sánchez tiene renovación automática tras conseguir la permanencia. “Son jugadores importantes, y que se vayan claro que afectará al nivel del equipo, pero somos eso, un equipo, todas sumamos y si se van vendrán otras para trabajar. Al final, el nivel del equipo lo da el equipo”, indica la defensa, que cree que estar en el punto de mira de otros clubs suele ser buena señal: “Ojalá el año que viene se sigan interesando en jugadoras del Dépor porque eso significará que lo estamos haciendo bien”.