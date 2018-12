"Creo que no habrá grandes cambios en la plantilla"

El próximo 1 de enero se abre el mercado de fichajes de invierno. El presidente del Deportivo, Tino Fernández, no espera que sean días muy movidos en la sede del club coruñés: “Creo que no habrá grandes cambios. Si hay alguno es porque hay una salida o porque aparece una oportunidad muy interesante para reforzar al grupo. Tenemos un buen equipo. Que tengan más protagonismo algunos jugadores que no lo han tenido como Fede Cartabia por las lesiones. Tenemos una plantilla competitiva para pelear por los objetivos”. De todos modos, Tino abre la puerta de salida a los futbolistas que menos minutos han tenido, como pueden ser los casos de Dubarbier, Gerard Valentín o Christian Santos: “Si alguien piensa que prefiere cambiar de aires y es beneficiosa para todas las partes, se estudiaría. En estos momentos no hay ninguna encima de la mesa”. Lo que no harán será poner futbolistas importantes en el escaparate: “En salidas no deseadas vamos a poner todas las trabas posibles. No creo que se vayan a producir. No lo contemplamos”.

Tino Fernádez espera que el grupo de una mejor versión en los meses decisivos del campeonato, en los que aspira a mejorar la cuarta plaza actual: “Estamos razonablemente satisfechos, pero nuestro reto es estar más arriba de lo que estamos. Si podemos ser campeones, mejor. En caso contrario, pelear por estar en ascenso directo. Tenemos dos enemigos: uno es la falta de humildad o creernos más que los demás, que no lo somos; el segundo es la ansiedad”.

El presidente hizo estas declaraciones en el Museo de Bellas Artes de A Coruña, donde asistió a la presentación de la restauración de la obra de Francisco Llorens de 1911 dedicada a Virgilio Rodríguez Rincón, figura importante en la historia de la entidad, autor del primer gol y que llegó a ser socio número 1.