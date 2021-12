La covid amenaza al Dépor, que se reencuentra con un Osasuna motivado

A Coruña/Pamplona, 15 dic (EFE).- La covid vuelve a amenazar un partido del Deportivo, esta vez en la Copa del Rey y frente al Osasuna, en lo que, en principio, será el reencuentro del conjunto gallego y del Estadio Abanca-Riazor con un equipo de Primera División.



El líder del Grupo I de Primera RFEF, que acabará el año en la primera posición con independencia del resultado del próximo domingo ante la Cultural Leonesa, se ha tenido que agarrar en las dos últimas temporadas a la Copa del Rey para recibir en partido oficial a un equipo de la élite del fútbol nacional.



Aunque su objetivo principal es el ascenso a LaLiga SmartBank, la Copa le brinda la oportunidad de reencontrarse con los mejores equipos y, además, mejorar sus ingresos. Además, su plantilla es amplia, apenas tiene lesiones y eso le permite encarar dos competiciones prácticamente sin tener que repetir jugadores.



Sin embargo, la enfermería que está vacía de lesionados ha recibido un positivo de covid que el club confirmó la noche del martes y está pendiente de la situación del resto de la plantilla y cuerpo técnico para determinar si el partido con Osasuna y el del domingo con la Cultural se disputan.



En la anterior eliminatoria, el Deportivo superó a domicilio al UCAM Murcia y eso le ha permitido citarse con Osasuna, el equipo con el que más veces coincidirá en la Copa. Será la novena vez que se encuentren en el torneo del KO y seis de ellas han tenido color blanquiazul.



A falta de conocer la identidad del positivo en covid, el preparador deportivista, Borja Jiménez, repartirá minutos para afrontar los choques de Liga y Copa. La principal duda está en la portería, ya que Mackay, fijo en el torneo de la regularidad, fue suplente en la anterior cita copera y en su lugar jugó Pablo Brea, que estuvo muy desafortunado.



La Copa dará protagonismo a jugadores talentosos que están teniendo menos minutos de los esperados en Liga como Juan Carlos Menudo y también podrían estar en el once titulares habituales como Adrián Lapeña y Víctor García, que descansaron el pasado fin de semana en Primera RFEF por sanción y una cláusula de su contrato de cesión, respectivamente.



No es la primera vez que la covid-19 asoma en un partido del Deportivo, que en 2020 vio cómo se aplazaba su encuentro de la última jornada de LaLiga SmartBank por un brote en el Fuenlabrada, mientras que el resto de los partidos se disputaban y el equipo gallego descendía por los resultados que se dieron en otros campos.



Osasuna llega a Riazor con el buen recuerdo del empate en Liga frente al Barcelona. Para su técnico, Jagoba Arrasate, la cita será “complicada” ante un Dépor que actualmente es “el mejor equipo de 1ª RFEF” y que además llega con “inercia positiva”.



“Su bloque defensivo es muy bueno. Es un equipo dominador que tiene ese registro de ser superior al rival, de tener posesión y de llegar con mucha gente para ocupar bien el área”, destacó Arrasate sobre la plantilla que dirige Borja Jiménez.



Con un nuevo partido de Liga a la vuelta de la esquina, todo hace indicar que el técnico de Berriatúa revolucionará el once con la entrada de futbolistas que no cuentan con demasiado protagonismo actualmente.



Jaume Grau, Ramalho, Oier, Íñigo Pérez u Ontiveros volverán a tener minutos en un estadio histórico y ante un rival que pasa por un gran momento de forma al ocupar la primera posición de su grupo en la 1ª RFEF.



La única duda parece llegar desde la parcela defensiva. Areso, lesionado de gravedad hace unos días no estará, al igual que Aridane, quien dio positivo en covid-19 el pasado fin de semana. El canario, sin minutos en Liga, tenía la oportunidad de ir cogiendo minutos en la Copa del Rey. Unai Dufur, jugador del Promesas, ha entrado en la convocatoria y parece que será de la partida inicial.



.- Alineaciones probables:



Deportivo: Pablo Brea; Trilli, Trigueros, Granero, Diego Aguirre; Villares, Calavera, Menudo; Soriano, Noel y Doncel.



Osasuna: Juan Pérez; Ramalho, Unai Dufur, David García, Cote; Rober Ibáñez, Javi Martínez, Grau, Íñigo Pérez, Ontiveros; Barbero.



Árbitro: Cordero Vega, del Comité Cántabro.



Campo: Estadio Abanca-Riazor.



Hora: 21:00. EFE