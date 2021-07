Couceiro, sobre Rubén de la Barrera: “No quisimos ser segundo plato”

El presidente del Deportivo de La Coruña, Antonio Couceiro, habló de la salida de Rubén de la Barrera del club en el pasado mes de mayo. “Rubén de la Barrera era la primera opción del Consejo para continuar al frente del banquillo del Dépor. Comentar que el Deportivo autorizó a Rubén a mantener conversaciones con la Unión Deportiva Las Palmas para escuchar la propuesta que le querían hacer, creyendo firmemente que lo que se le ofrecía del Deportivo y la confianza con la que habíamos trabajado durante los meses anteriores, le haría convencerse más y apostar más firmemente por la propuesta del Dépor. Propuesta, que es cierto lo que dice Rubén, que nunca tuvo la forma del contrato escrito porque aunque ya se había acordado el plazo del contrato, la estructura para trabajar o su importancia en la planificación de la plantilla, no se había alcanzado un acuerdo en las cantidades económicas, por lo que no tenía sentido preparar un contrato formal hasta que todo estuviese cerrado. Después de la reunión con Las Palmas en la que, como es lógico, trató todo tipo de aspectos de una incorporación a dicho club porque no fue una reunión de amigos, sino una reunión de trabajo, nos pidió unos días más para confirmar que Las Palmas no tenía interés en su contratación puesto que, si así era, él seguiría encantado y totalmente centrado en el Deportivo como gran deportivista que es. El hecho de que dejara un poco en segundo plano el Deportivo, a la espera de la confirmación del interés por la Unión Deportiva Las Palmas, en el Consejo nos hizo pensar que no tenía ni el compromiso ni la ilusión necesaria que nosotros pediríamos al entrenador del Dépor para la próxima temporada. No quisimos ser segundo plato, nos hizo replantearnos si era la persona idónea para afrontar la temporada y no hay más historia”, declaró el presidente del Deportivo.